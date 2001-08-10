11:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильске в ночь на 8 апреля произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,6, а эпицентр располагался в 50 км от города, пишет asrv.ru.

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что землетрясение зафиксировали в 2:17 в координатах 50.4 северной широты и 156.7 восточной долготы. Глубина - 15 км.

В Северо-Курильске могли ощутить подземный толчок силой до 2 баллов.

