Сахалинец отрывал антикражные устройства в примерочных и выносил товары из магазинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Сахалина предстанет перед судом за серию краж из торговых центров. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 11 октября 2025 года в обеденное время обвиняемый пришёл в магазин спортивных товаров.
Мужчина заметил, что сотрудники заняты другими покупателями и не следят за ним. Он взял с вешалки куртку стоимостью 21 999 рублей и прошёл в примерочную комнату. Там злоумышленник оторвал антикражное устройство, надел куртку на себя и покинул магазин.
Таким же способом фигурант совершил ещё пять краж из разных торговых точек. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. Своими умышленными действиями мужчина совершил преступления по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения.
