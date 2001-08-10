Ссора на Камчатке: она закидала его машину яйцами, он в ответ облил ее автомобиль кислотой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Елизове прокуратура утвердила обвинение против 31-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина облил кислотой автомобиль экс-возлюбленной, в ответ на повреждение его имущества, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.
По данным дознавателей, бывшая девушка обвиняемого закидала яйцами его машину и входную дверь. В ответ мужчина взял банку с кислотной жидкостью, подъехал к дому потерпевшей и облил кузов её автомобиля. Ущерб превысил 316 тысяч рублей.
В суде обвиняемый принёс извинения и возместил убытки.
Следствие квалифицировало его действия по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба.
Прокуроры передали уголовное дело мировому судье Елизовского судебного района.
