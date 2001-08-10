86-летняя пенсионерка из Южно-Сахалинска перевела мошенникам 1,58 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередной жертвой мошенников стала 86-летняя жительница Южно-Сахалинска. Пенсионерка потеряла более 1,5 миллиона рублей, поверив телефонным аферистам.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 3 апреля 2026 года ей позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то открыл счёт по её паспорту и перевёл на него краденые деньги.
Злоумышленник припугнул женщину уголовной ответственностью за государственную измену. Он пояснил, что эти средства якобы собираются отправить на Украину. Чтобы избежать последствий, мошенник потребовал перевести все личные накопления на «безопасный счёт» для проверки, пообещав вернуть деньги через несколько дней.
Доверчивая пенсионерка выполнила указания аферистов и через банкомат сделала несколько переводов. Общая сумма ущерба составила 1 580 000 рублей. Потерпевшая лишилась всех своих сбережений. Следователи возбудили уголовное дело и ведут следствие.
