7 Апреля 2026
Следователи проверят водителя автобуса после падения 59-летней пассажирки в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следователи организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, утром 6 апреля 2026 года во время движения автобуса по маршруту водитель допустил падение 59-летней пассажирки.

Пострадавшая женщина получила травмы. Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску проводит проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следователи СК России выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

