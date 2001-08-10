Сахалинка похитила 15 тысяч рублей у приятеля пока он спал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Сахалина предстанет перед судом за кражу денег у своего приятеля. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 23 января 2026 года обвиняемая гостила в квартире потерпевшего в селе Быков Долинского района.

Во время совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры достал из-под матраса дивана свёрток с деньгами, чтобы отдать гостье средства на покупку продуктов. Женщина решила воспользоваться моментом и похитить деньги приятеля. Дождавшись, когда мужчина уснул, она тайно взяла из свёртка 15 тысяч рублей и спрятала их в карман своей куртки.

После этого злоумышленница покинула квартиру и уехала домой. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь сахалинке грозит суд.