В Южно-Сахалинске пассажирка получила травмы из-за резкого торможения автобуса

В Южно-Сахалинске 6 апреля 2026 года в 10 часов 05 минут на перекрёстке улицы Емельянова и улицы Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, 46-летний водитель автобуса «Zhongtong» двигался в западном направлении, при возникновении опасности применил экстренное торможение, и в салоне упал пассажир.

В результате падения 59-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Женщина не держалась за поручни в момент экстренного торможения.