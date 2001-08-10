7 Апреля 2026
Пьяная сахалинка ударила полицейского в живот и заработала уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следователи возбудили уголовное дело против 47-летней местной жительницы за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошёл в ночь на 28 марта 2026 года в одной из квартир на улице Есенина.

Полицейский прибыл на вызов о шуме и застал женщину в состоянии алкогольного опьянения. Горожанка проявляла агрессию и мешала правоохранителю устанавливать обстоятельства, которые послужили поводом для вызова. Подозреваемая отказалась подчиниться законным требованиям сотрудника прекратить противоправные действия и нанесла ему два удара рукой в область живота.

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

