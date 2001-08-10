Пятерых жителей Камчатки осудили за создание подпольного казино

В краевой столице суд вынес приговор местным жителям за незаконную организацию азартных игр. Судья назначил четырём фигурантам условные сроки, а одного отправил в колонию общего режима, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на Петропавловск-Камчатский городской суд,

Подсудимые знали: на полуострове нет игорных зон, значит, проводить азартные игры на полуострове нельзя. Но с июня 2024 по февраль 2025 года они всё равно организовали подпольный игровой клуб.

Компания действовала как организованная группа. Они использовали игровое оборудование, компьютеры и интернет.

Суд посчитал их действия преступлением по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимые полностью признали вину и пожалели о случившемся.

Судья дал четверым осуждённым условные сроки – от десяти месяцев до трёх лет лишения свободы. Ещё один фигурант получил реальный срок: один год и один месяц колонии общего режима.

Суд также заставил подсудимых вернуть деньги, которые они заработали незаконно. Всего – 503 тысячи рублей. Судья также конфисковал в пользу государства компьютерную технику – 48 мониторов и системных блоков и другое игровое оборудование.

Приговор пока не вступил в силу. Осуждённые могут обжаловать его в течение 15 дней.