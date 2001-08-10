Четверо сахалинцев пытались незаконно завладеть наследством в 55 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд вынес обвинительный приговор четырем жителям Охинского района за попытку завладеть наследством на сумму не менее 55 миллионов рублей через подложный договор займа. Преступники не смогли довести свой умысел до конца, поскольку судебные экспертизы доказали, что умерший человек не подписывал фиктивные документы.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, четверо злоумышленников в 2021 году организовали мошенническую схему с целью лишить родственников умершего мужчины законного наследства. Одна из обвиняемых, работавшая на тот момент нотариусом, заверила составленный сообщниками фиктивный договор займа. После этого другой участник группы подал в суд иск о взыскании с наследников более 55 миллионов рублей якобы по этому договору.
Следователи провели значительный объем следственных действий, а суд назначил несколько экспертиз, которые установили, что подпись в договоре принадлежит не умершему, а другому лицу. Суд отказал мошенникам в удовлетворении иска, поэтому они не смогли получить деньги.
Уголовное дело возбудили на основании материалов, которые предоставило УФСБ России по Сахалинской области. Суд назначил каждому из четырех осужденных наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал каждого из них на 500 тысяч рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?