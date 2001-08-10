Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
12:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На авиарейсе из Владивостока в Екатеринбург скончалась пассажирка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажирка скончалась на борту рейса «Владивосток — Екатеринбург», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что инцидент произошел на судне авиакомпании «Уральские авиалинии». Одной из пассажирок стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске.

По предварительным данным, у 50-летней женщины случился эпилептический припадок. Спасти ее не удалось.

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

