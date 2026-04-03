20 миллионов рублей составил ущерб от поджога спецтехники на Сахалине

В Сахалинской области завершили расследование уголовного дела против 41-летнего жителя Южно-Сахалинска, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обвиняется в том, что систематически воровал электронные блоки управления из тяжёлой строительной техники, а затем поджигал сами машины, чтобы замести следы. Ущерб от его действий превысил 20 миллионов рублей.

Следователи следственного отдела ОМВД России «Анивский» установили, что в течение года злоумышленник действовал преимущественно в Анивском районе. Он тайно проникал на строительные площадки и территории предприятий по ночам, после чего демонтировал дорогостоящие контроллеры из бульдозеров, дорожных катков и экскаваторов. Похищенное оборудование фигурант продавал, а спецтехнику поджигал. В одном из эпизодов огонь полностью уничтожил экскаватор — восстановить машину не представлялось возможным.

Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД России задержали мужчину в сентябре 2025 года. При обыске по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли несколько электронных блоков управления, которые обвиняемый ещё не успел продать. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, всего в действиях фигуранта усматривается серия хищений и умышленных поджогов чужого имущества.

В ближайшее время суд получит материалы дела, которое возбудили по статьям 158 (кража) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации.