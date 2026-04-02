В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу 21 тысячи рублей из массажного салона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили человека, подозреваемого в хищении денег из массажного салона. Злоумышленником оказался местный житель с предыдущими судимостями.
В дежурную часть городского управления МВД обратился индивидуальный предприниматель. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него 21 тысячу рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый житель областной столицы.
По данным полиции, 28 марта 2026 года мужчина гулял по городу и заметил вывеску массажного салона. Он решил зайти внутрь, чтобы поживиться. В помещении подозреваемый осмотрелся, никого рядом не было. Тогда он прошёл за стойку администратора, быстро проверил полки и шкафчики, нашёл пачку наличных, схватил её и вышел на улицу. После этого он скрылся. Похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. В качестве меры пресечения мужчине назначен домашний арест.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
10:56 Сегодня Сахалинка, защищая мужа, дала ложные показания
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 30 Марта Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
- 11:40 31 Марта Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?