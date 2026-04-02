В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу 21 тысячи рублей из массажного салона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили человека, подозреваемого в хищении денег из массажного салона. Злоумышленником оказался местный житель с предыдущими судимостями.

В дежурную часть городского управления МВД обратился индивидуальный предприниматель. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него 21 тысячу рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый житель областной столицы.

По данным полиции, 28 марта 2026 года мужчина гулял по городу и заметил вывеску массажного салона. Он решил зайти внутрь, чтобы поживиться. В помещении подозреваемый осмотрелся, никого рядом не было. Тогда он прошёл за стойку администратора, быстро проверил полки и шкафчики, нашёл пачку наличных, схватил её и вышел на улицу. После этого он скрылся. Похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. В качестве меры пресечения мужчине назначен домашний арест.