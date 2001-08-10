Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2026
Сейчас 21:19
81,30|93,44
Житель Южно-Сахалинска попал под уголовное дело после досмотра в изоляторе
14:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионеру грозит уголовное дело за хранение взрывчатого вещества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против 62-летнего местного жителя. Поводом стало хранение взрывчатых веществ. Оперативную информацию об этом передали сотрудникам уголовного розыска.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, при обыске в квартире подозреваемого нашли две металлические банки с сыпучим содержимым, похожим на порох. Экспертиза подтвердила: внутри находится промышленный бездымный пластинчатый порох. Его общая масса составила 334,5 грамма.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идёт о незаконном хранении боеприпасов. В качестве меры пресечения подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?