Житель Камчатки, пытаясь вернуть 350 тысяч, потерял почти 4 миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Вилючинска дважды стал жертвой мошенников: сначала лишился сотен тысяч рублей на «инвестициях», а затем, поверив в обещание вернуть деньги, потерял ещё несколько миллионов, сообщает ИА «Кам 24».
С ноября 2025 по январь 2026 года с вилючинцем связывались неизвестные через мессенджер. Они представлялись «службой безопасности биржи» и убеждали, что помогут вернуть утраченные средства – якобы для этого нужно пройти верификацию и выполнить несколько переводов.
Ранее мужчина уже потерял около 350 тысяч рублей, вложив их в сомнительные инвестиции. Этим и воспользовались злоумышленники: под предлогом возврата денег они убедили его перевести средства на указанные счета.
В итоге ущерб составил почти 4 миллиона рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают причастных лиц и пытаются отследить каналы вывода средств.
В полиции напоминают: предложения о «возврате инвестиций» от незнакомых людей – один из распространённых способов обмана. В таких ситуациях важно не переводить деньги и проверять любую информацию через официальные источники.
