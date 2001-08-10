Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове сотрудники полиции обнаружили и изъяли запрещённые вещества у 32-летнего мужчины, который приехал из областного центра. Об этом сообщили в сахалинской полиции.

Сначала автомобилиста задержали за то, что он управлял машиной без водительских прав. Ранее их у него уже изъяли. За это нарушение его отправили под административный арест, как рассказали ТИА «Острова» в региональной полиции.

Когда мужчину поместили в изолятор временного содержания в Корсакове, при личном досмотре у него нашли прозрачный свёрток с порошком белого цвета с бурыми кристаллами, а также стеклянную трубку с серым налётом. Сам задержанный пояснил, что хранил всё это для себя. Однако экспертиза показала: изъятое — наркотическое средство мефедрон. Общая масса составила 0,72 грамма.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по первой части статьи 228 УК РФ. Речь идёт о незаконном хранении и приобретении наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Материал подготовлен по предварительным данным на 2026 год.