12:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска попал под уголовное дело после досмотра в изоляторе

В Корсакове сотрудники полиции обнаружили и изъяли запрещённые вещества у 32-летнего мужчины, который приехал из областного центра. Об этом сообщили в сахалинской полиции.

Сначала автомобилиста задержали за то, что он управлял машиной без водительских прав. Ранее их у него уже изъяли. За это нарушение его отправили под административный арест, как рассказали ТИА «Острова» в региональной полиции.

Когда мужчину поместили в изолятор временного содержания в Корсакове, при личном досмотре у него нашли прозрачный свёрток с порошком белого цвета с бурыми кристаллами, а также стеклянную трубку с серым налётом. Сам задержанный пояснил, что хранил всё это для себя. Однако экспертиза показала: изъятое — наркотическое средство мефедрон. Общая масса составила 0,72 грамма.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по первой части статьи 228 УК РФ. Речь идёт о незаконном хранении и приобретении наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Материал подготовлен по предварительным данным на 2026 год.

 

