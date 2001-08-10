Шесть пьяных водителей задержала сахалинская Госавтоинспекция за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедший день на дорогах Сахалинской области не случилось ни одной аварии с пострадавшими людьми. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, за сутки сотрудники пресекли 140 нарушений правил дорожного движения. Полицейские задержали и отстранили от управления машинами шестерых водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё шестерых автомобилистов задержали за то, что они не имели прав на управление транспортным средством либо были лишены таких прав по решению суда.

Кроме того, к административной ответственности привлекли нескольких водителей. Один человек выехал на полосу встречного движения. Четверо управляли машинами, которые не прошли регистрацию в установленном порядке. У 21 водителя стёкла автомобиля были покрыты тонировкой, что запрещено правилами. Пятеро нарушителей ездили на машинах с техническими неисправностями. Ещё трое проигнорировали требования дорожных знаков и правила парковки. Один водитель не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть.

Также сотрудники Госавтоинспекции составили семь административных протоколов на автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения. Два автомобиля задержали и отправили на специализированную стоянку.