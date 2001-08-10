Житель Южно-Сахалинска угнал автомобиль, чтобы покататься по городу
18:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке произошла массовая драка с применением оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 26 марта 2026 года во Владивостоке, в районе остановки «3-я Рабочая», произошёл инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях. По предварительной информации, конфликт на дороге перерос в насильственные действия: несколько человек, вооружённых битой и холодным оружием, напали на молодых людей, причинив им телесные повреждения, а также повредили их автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Прокуратура взяла расследование под особый контроль, чтобы обеспечить тщательное выяснение всех обстоятельств и привлечь виновных к ответственности.

