Во Владивостоке произошла массовая драка с применением оружия

В ночь на 26 марта 2026 года во Владивостоке, в районе остановки «3-я Рабочая», произошёл инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях. По предварительной информации, конфликт на дороге перерос в насильственные действия: несколько человек, вооружённых битой и холодным оружием, напали на молодых людей, причинив им телесные повреждения, а также повредили их автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Прокуратура взяла расследование под особый контроль, чтобы обеспечить тщательное выяснение всех обстоятельств и привлечь виновных к ответственности.