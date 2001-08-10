На Камчатке мужчина напал на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском днем 29 марта мужчина напал на ребенка. По словам очевидцев, все произошло в микрорайоне Горизонт на Космическом проезде,12, пишет ТК "41 Регион".

На записи с камеры видно, как на убегающего мальчика напал взрослый мужчина и применил к нему физическую силу. Остановить нападки смогла прохожая женщина, которая вступилась за несовершеннолетнего.

Что стало причиной такого поведения - неизвестно. В настоящее время следователи СУ СК РФ по Камчатскому краю проводят проверку с целью установления обстоятельств произошедшего.