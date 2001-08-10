В селе Новотроицкое сгорела хозяйственна постройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Новотроицкое произошёл пожар в одноэтажной деревянной хозяйственной постройке. Огонь удалось полностью потушить, обошлось без пострадавших.

Как рассказали ТИА «Острова» в МЧС Сахалинской области, сообщение о возгорании на улице Речной поступило в службу 112 в 2.55. Спустя шесть минут на месте уже работали пожарные. К тому моменту строение было полностью охвачено пламенем, но угрозы распространения огня на соседние объекты не возникло, эвакуация людей не потребовалась.

Пожарные локализовали горение на площади 60 квадратных метров в 3.20, а полностью справиться с огнём удалось в 5.20. Всего на выезде работали семь сотрудников и две единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.