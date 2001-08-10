Житель Южно-Сахалинска угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении чужим автомобилем. Инцидент произошёл в марте текущего года.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России «Южно-Сахалинск», в дежурную часть обратился 28-летний горожанин с заявлением о пропаже легкового автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель областного центра.

В ходе проверки выяснилось, что в ночь с 15 на 16 марта фигурант прогуливался по улицам и обратил внимание на припаркованный во дворе автомобиль иностранного производства, который не был оборудован сигнализацией. Убедившись, что водительская дверь не заперта, мужчина проник в салон, с помощью подручных средств взломал замок зажигания и завёл двигатель. После этого он отправился кататься по городу, а затем вернул транспортное средство на прежнее место и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.