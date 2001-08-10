Сахалинцы потеряли более шести миллионов рублей из-за телефонных мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области зарегистрированы случаи обмана местных жителей телефонными аферистами. Три человека лишились своих сбережений после контактов со злоумышленниками.
Подробности случившегося, как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, выглядят следующим образом. Женщина 37 лет лишилась 717 тысяч 633 рублей. Часть суммы составляли её накопления, а остальное она взяла в займ. Ей обещали прибыль от торговли на бирже.
Пенсионерка 63 лет из Южно-Сахалинска отдала 900 тысяч рублей. Ей позвонили якобы работники службы домофонов, узнали код из сообщения и убедили перечислить финансы для безопасности.
Еще один потерпевший, 71-летний мужчина, потерял 5 миллионов рублей. Его обманули лжесотрудники по декларированию средств, заставив внести наличные через банкомат на защищенный счет.
Действия преступников подпадают под статью 159 УК РФ. Сейчас идут следственные мероприятия.
Сотрудники ведомства напоминают гражданам о базовых правилах безопасности. Категорически запрещено сообщать посторонним людям личные данные или коды из СМС сообщений. Необходимо тщательно проверять информацию о звонящих, особенно когда разговор касается финансовых операций. При любом подозрении на обман следует немедленно обращаться в полицию. Важно помнить, что работники банков и полиции никогда не просят переводить деньги на так называемые безопасные счета. Если поступил такой звонок, нужно немедленно завершить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру. Не стоит поддаваться панике и давлению, поскольку это главный инструмент в работе мошенников.
