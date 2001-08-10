Иск о компенсации подростку после нападения собаки рассмотрит суд на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском мальчик получил раны от нападения бездомной собаки, а его питомец умер в результате того же нападения. Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда через суд, пишет ИА «Кам 24».

В феврале этого года на проспекте Победы в Петропавловске-Камчатском 14-летний подросток выгуливал домашнего питомца, когда на них напала бездомная собака. Ребенок получил укушенные раны плеча, а его собака породы цвергпинчер погибла.

Подросток испытал физическую боль и пережил горе из-за смерти животного.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского проверила ситуацию после обращения 48-летней местной жительницы. Надзорное ведомство выяснило, что за содержание и контроль бездомных животных в городе отвечает МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа».

«В суд направлено исковое заявление о взыскании с этой организации компенсации морального вреда», - сообщили в прокуратуре.

По этому делу правоохранители также возбуждили уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Прокуратура следит за ходом расследования и рассмотрением иска.