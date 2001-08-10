Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2026
Сейчас 22:59
81,14|93,42
10:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 450 нарушений ПДД пресекли на Сахалине за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные на дорогах Сахалина зафиксировано одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД пресекли сотни нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, за период с 27 по 29 марта 2026 года инспекторы выявили 448 фактов несоблюдения ПДД. От управления транспортом отстранили 26 водителей в состоянии опьянения. Еще 55 автомобилистов не имели прав на вождение или были лишены их по судебному решению.

К административной ответственности привлекли водителей за различные нарушения: двое выехали на встречную полосу, один управлял машиной без госномеров, семеро ездили на незарегистрированных авто. Также оштрафовали 37 владельцев машин с незаконной тонировкой стекол и 10 водителей с техническими неисправностями транспортных средств.

Зафиксированы единичные случаи: нарушение правил перевозки детей, несоблюдение ПДД пешеходом, непредоставление преимущества пешеходам на дороге. Четырнадцать автомобилистов нарушили требования дорожных знаков или правила парковки.

Составлено 34 материала на водителей, не оплативших штрафы ГИБДД в срок. На спецстоянку эвакуировали 26 транспортных средств.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?