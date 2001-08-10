Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав жильцов в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным жильем в поселке Тымовское. Глава ведомства запросил доклад у сахалинских следователей по уголовному делу о нарушении прав собственников квартир.

В приемную руководителя СК России через социальную сеть «ВКонтакте» направлена жалоба от проживающих на улице 40 лет ВЛКСМ. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, двухэтажный дом построили в 2011 году для переселенцев из ветхого фонда, однако сейчас он непригоден для жизни.

Собственники сталкиваются с протечками крыши, постоянной сыростью и промерзанием стен, а температурные показатели не отвечают нормативам.

Ранее попытки добиться решения проблемы через профильные инстанции не дали эффекта, поскольку власти отказали в признании объекта аварийным и последующем расселении.

По факту нарушений уже возбуждено уголовное дело, материалы которого изучаются местными следователями. Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления Бэликто Базарову отчитаться о прогрессе в расследовании. Выполнение данного указания отслеживается сотрудниками центрального аппарата комитета.