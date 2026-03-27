Экскаватор загорелся на дороге между Невельском и Шебунино

В Невельском районе произошло возгорание экскаватора. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, никто не пострадал.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу 26 марта в 16:19. Техника находилась на первом километре дороги, ведущей из Невельска в село Шебунино. Уже через шесть минут огнеборцы прибыли на место.

К моменту их приезда экскаватор горел на площади 12 квадратных метров. Из топливной системы техники вытекало горючее, что осложняло ситуацию. Пожар удалось локализовать в 16:50, а полностью потушить - в 16:56.

На тушении работали сотрудники пожарно-спасательной части № 14 из Шебунино. Всего задействовали трех человек и одну единицу техники. Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.