Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2026
Сейчас 10:09
81,14|93,42
Экскаватор загорелся на дороге между Невельском и Шебунино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельском районе произошло возгорание экскаватора. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, никто не пострадал.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу 26 марта в 16:19. Техника находилась на первом километре дороги, ведущей из Невельска в село Шебунино. Уже через шесть минут огнеборцы прибыли на место.

К моменту их приезда экскаватор горел на площади 12 квадратных метров. Из топливной системы техники вытекало горючее, что осложняло ситуацию. Пожар удалось локализовать в 16:50, а полностью потушить - в 16:56.

На тушении работали сотрудники пожарно-спасательной части № 14 из Шебунино. Всего задействовали трех человек и одну единицу техники. Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?