Банду, вымогавшую деньги у семей участников СВО, задержали в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморском крае правоохранительные органы задержали группу лиц, которые, по данным следствия, занимались вымогательством у родственниц погибших военнослужащих. Злоумышленники, как сообщается, использовали ложные предлоги, чтобы получить деньги от матерей и жен бойцов, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.
В результате совместных действий сотрудников МВД России по городу Уссурийску и УФСБ России по Приморскому краю были задержаны трое граждан России. Среди них двое мужчин, ранее имевших проблемы с законом, и женщина, которая, по предварительным данным, ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Все они подозреваются в организации преступной схемы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Задержанные находятся под стражей.
Предварительный ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает три миллиона рублей. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и выявлению возможных сообщников.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?