16:40, 26 Марта 2026 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Банду, вымогавшую деньги у семей участников СВО, задержали в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморском крае правоохранительные органы задержали группу лиц, которые, по данным следствия, занимались вымогательством у родственниц погибших военнослужащих. Злоумышленники, как сообщается, использовали ложные предлоги, чтобы получить деньги от матерей и жен бойцов, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.

В результате совместных действий сотрудников МВД России по городу Уссурийску и УФСБ России по Приморскому краю были задержаны трое граждан России. Среди них двое мужчин, ранее имевших проблемы с законом, и женщина, которая, по предварительным данным, ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Все они подозреваются в организации преступной схемы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Задержанные находятся под стражей.

Предварительный ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает три миллиона рублей. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и выявлению возможных сообщников.

