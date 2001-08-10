Житель Южно-Сахалинска получил четыре года строгого режима за обман пенсионерки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельске вынесли приговор жителю областного центра, который обманул пожилую женщину и похитил у нее деньги. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в апреле 2025 года осужденный похитил 69 500 рублей у пожилой родственницы своей сожительницы. Мужчина злоупотребил доверием пенсионерки, однако сотрудники банка проявили бдительность, что помогло изобличить преступника.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и возместил женщине причиненный ущерб. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
