Житель Южно-Сахалинска попытался украсть бутылку элитного виски в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть от диспетчера охранного агентства.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сотрудники магазина обратили внимание на подозрительного посетителя. Когда мужчина попытался выйти из торгового зала, сработала противокражная система. Охранник задержал его до приезда полиции. При досмотре под курткой у гражданина нашли бутылку элитного виски стоимостью 5700 рублей. Похищенное изъяли.

Подозреваемым оказался 39-летний житель Южно-Сахалинска. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и имеет несколько судимостей.

Мужчина зашёл в магазин под видом обычного покупателя. Дождавшись момента, когда за ним никто не наблюдает, он взял с витрины дорогой алкоголь, спрятал бутылку под одежду и попытался уйти, не заплатив. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.