Жителя Южно-Сахалинска спасли на пожаре в многоэтажке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошёл пожар в жилом доме. Из задымлённой квартиры спасатели вывели одного человека, остальные жильцы выбрались самостоятельно.
Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, сигнал о возгорании на улице Сахалинской поступил в 12:41. Пожарные расчёты прибыли к месту через шесть минут. Густой дым шёл из квартиры на первом этаже - спасателям пришлось вскрывать входную дверь, чтобы попасть внутрь и вывести человека. Ещё семь жильцов эвакуировались сами до приезда огнеборцев.
Внутри горел отделочный материал - атепан. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В 12:52 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут - полностью ликвидировать. На месте работали 11 сотрудников и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
