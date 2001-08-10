Более двух тысяч нарушений ПДД выявили на Сахалине за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки, 24 марта 2026 года, на территории Сахалинской области не произошло дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Тем не менее, сотрудниками Госавтоинспекции за это время было выявлено и пресечено значительное количество нарушений правил дорожного движения.
В ходе профилактических мероприятий инспекторы отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, были задержаны 16 автомобилистов, которые либо вовсе не имели права на управление транспортом, либо были лишены этой возможности по решению суда.
Особое внимание уделялось техническому состоянию автомобилей и соблюдению установленных норм. Так, к административной ответственности привлекли двух водителей за управление незарегистрированными машинами. Также были составлены протоколы в отношении 21 водителя, чьи стекла оказались затонированы с нарушением установленных требований. Еще двое автомобилистов нарушили правила из-за наличия технических неисправностей у их транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции также пресекли два случая нарушения правил перевозки детей. Трех водителей наказали за игнорирование требований дорожных знаков и нарушение правил стоянки.
В сводке отдельно отмечено, что за минувший день составлено 13 административных материалов на автомобилистов, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции. Пять автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Помимо работы экипажей на дорогах, нарушения фиксировались и в автоматическом режиме. Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за сутки было зарегистрировано 2086 случаев несоблюдения правил дорожного движения.
