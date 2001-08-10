Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2026
Сейчас 20:57
80,96|93,92
09:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более двух тысяч нарушений ПДД выявили на Сахалине за минувшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 24 марта 2026 года, на территории Сахалинской области не произошло дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Тем не менее, сотрудниками Госавтоинспекции за это время было выявлено и пресечено значительное количество нарушений правил дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, были задержаны 16 автомобилистов, которые либо вовсе не имели права на управление транспортом, либо были лишены этой возможности по решению суда.

Особое внимание уделялось техническому состоянию автомобилей и соблюдению установленных норм. Так, к административной ответственности привлекли двух водителей за управление незарегистрированными машинами. Также были составлены протоколы в отношении 21 водителя, чьи стекла оказались затонированы с нарушением установленных требований. Еще двое автомобилистов нарушили правила из-за наличия технических неисправностей у их транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции также пресекли два случая нарушения правил перевозки детей. Трех водителей наказали за игнорирование требований дорожных знаков и нарушение правил стоянки.

В сводке отдельно отмечено, что за минувший день составлено 13 административных материалов на автомобилистов, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции. Пять автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку.

Помимо работы экипажей на дорогах, нарушения фиксировались и в автоматическом режиме. Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за сутки было зарегистрировано 2086 случаев несоблюдения правил дорожного движения.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?