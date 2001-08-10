Из-за пьющей матери трое юных сахалинцев попали реабцентр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уполномоченный по защите прав ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала непростую историю многодетной семьи. В октябре прошлого года в реабцентре для несовершеннолетних оказались сразу трое юных островитян - их мать пила, а отец погиб на СВО, пишет astv.ru.
Обстоятельства случая выявили в рамках еженедельного мониторинга, проводимого аппаратом уполномоченного по правам ребёнка.
"Причиной помещения стало злоупотребление матерью спиртными напитками и неблагополучные бытовые условия. Отец детей, к сожалению, погиб при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО", - отметила Любовь Устиновская в своём Telegram-канале.
Уточняется, что маме неоднократно предлагалась помощь, проводились консультации, оказывалась психологическая поддержка, выдавались направления на лечение и реабилитацию. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, положительной динамики достичь не удалось - родитель отказалась от сотрудничества и продолжает вести асоциальный образ жизни.
На заседании межведомственного консилиума приняли решение устроить детей в семью ближайших родственников по линии отца и провести все необходимые юридические процедуры.
Детей передали в любящую семью по линии отца, где им обеспечили тепло, заботу и стабильность.
"Работа аппарата Уполномоченного по правам ребёнка по сопровождению подобных ситуаций продолжается. Мы ежедневно и без исключений осуществляем индивидуальное кураторство по каждому случаю помещения детей в учреждения социальной защиты. Ведь каждая судьба ребёнка требует внимания, участия и поддержки.
Пусть эти дети растут в любви и знают, что рядом всегда есть взрослые, готовые защитить их и помочь", - заключила Любовь Устиновская.
