09:01,

Из-за пьющей матери трое юных сахалинцев попали реабцентр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уполномоченный по защите прав ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала непростую историю многодетной семьи. В октябре прошлого года в реабцентре для несовершеннолетних оказались сразу трое юных островитян - их мать пила, а отец погиб на СВО, пишет astv.ru.

 Обстоятельства случая выявили в рамках еженедельного мониторинга, проводимого аппаратом уполномоченного по правам ребёнка.

 "Причиной помещения стало злоупотребление матерью спиртными напитками и неблагополучные бытовые условия. Отец детей, к сожалению, погиб при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО", - отметила Любовь Устиновская в своём Telegram-канале.

 Уточняется, что маме неоднократно предлагалась помощь, проводились консультации, оказывалась психологическая поддержка, выдавались направления на лечение и реабилитацию. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, положительной динамики достичь не удалось - родитель отказалась от сотрудничества и продолжает вести асоциальный образ жизни. 

 На заседании межведомственного консилиума приняли решение устроить детей в семью ближайших родственников по линии отца и провести все необходимые юридические процедуры. 

 Детей передали в любящую семью по линии отца, где им обеспечили тепло, заботу и стабильность.

 "Работа аппарата Уполномоченного по правам ребёнка по сопровождению подобных ситуаций продолжается. Мы ежедневно и без исключений осуществляем индивидуальное кураторство по каждому случаю помещения детей в учреждения социальной защиты. Ведь каждая судьба ребёнка требует внимания, участия и поддержки. 

 Пусть эти дети растут в любви и знают, что рядом всегда есть взрослые, готовые защитить их и помочь", - заключила Любовь Устиновская.

