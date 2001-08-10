Из-за пьющей матери трое юных сахалинцев попали реабцентр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уполномоченный по защите прав ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала непростую историю многодетной семьи. В октябре прошлого года в реабцентре для несовершеннолетних оказались сразу трое юных островитян - их мать пила, а отец погиб на СВО, пишет astv.ru.

Обстоятельства случая выявили в рамках еженедельного мониторинга, проводимого аппаратом уполномоченного по правам ребёнка.

"Причиной помещения стало злоупотребление матерью спиртными напитками и неблагополучные бытовые условия. Отец детей, к сожалению, погиб при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО", - отметила Любовь Устиновская в своём Telegram-канале.

Уточняется, что маме неоднократно предлагалась помощь, проводились консультации, оказывалась психологическая поддержка, выдавались направления на лечение и реабилитацию. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, положительной динамики достичь не удалось - родитель отказалась от сотрудничества и продолжает вести асоциальный образ жизни.

На заседании межведомственного консилиума приняли решение устроить детей в семью ближайших родственников по линии отца и провести все необходимые юридические процедуры.

Детей передали в любящую семью по линии отца, где им обеспечили тепло, заботу и стабильность.

"Работа аппарата Уполномоченного по правам ребёнка по сопровождению подобных ситуаций продолжается. Мы ежедневно и без исключений осуществляем индивидуальное кураторство по каждому случаю помещения детей в учреждения социальной защиты. Ведь каждая судьба ребёнка требует внимания, участия и поддержки.

Пусть эти дети растут в любви и знают, что рядом всегда есть взрослые, готовые защитить их и помочь", - заключила Любовь Устиновская.