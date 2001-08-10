Житель Камчатки украл в магазине 40 роз, а потом осознал, что они ему не нужны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пьяный поступок жителя Камчатки огорчил одну женщину, обрадовал другую, а самого его подвёл под уголовную статью, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на управление МВД по Камчатскому краю.
В полицию обратилась женщина-продавец из цветочного павильона. Она рассказала, что в магазин зашёл мужчина, схватил с витрины два пакета с цветами – в них было 40 роз – и убежал, не заплатив.
Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники быстро получили приметы подозреваемого. Найти его удалось уже в течение суток.
Как выяснилось, 31-летний житель Елизово был пьян и зашёл в магазин без какой-либо цели. Увидев цветы, он, повинуясь импульсу, решил забрать их себе.
Правда, романтический порыв оказался недолгим: добежав до реки Половинка, воришка понял, что розы ему не нужны, и подарил их случайной прохожей.
В отношении «романтика» возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему может грозить до четырёх лет лишения свободы. До суда он находится под обязательством о явке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:39 Сегодня Предприятие на Шикотане наказали за использование воды из ручья
09:48 Сегодня Пьяный водитель на Сахалине напал на инспекторов, составляющий протокол
09:03 Сегодня На Камчатке машина скорой помощи не смогла доехать до дома пациента из-за нерасчищенной дороги
09:07 Сегодня Камеры на Сахалине зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД за сутки
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
Выбор редакции
- 14:45 Вчера Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
- 11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?