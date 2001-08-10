Житель Камчатки украл в магазине 40 роз, а потом осознал, что они ему не нужны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пьяный поступок жителя Камчатки огорчил одну женщину, обрадовал другую, а самого его подвёл под уголовную статью, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на управление МВД по Камчатскому краю.

В полицию обратилась женщина-продавец из цветочного павильона. Она рассказала, что в магазин зашёл мужчина, схватил с витрины два пакета с цветами – в них было 40 роз – и убежал, не заплатив.

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники быстро получили приметы подозреваемого. Найти его удалось уже в течение суток.

Как выяснилось, 31-летний житель Елизово был пьян и зашёл в магазин без какой-либо цели. Увидев цветы, он, повинуясь импульсу, решил забрать их себе.

Правда, романтический порыв оказался недолгим: добежав до реки Половинка, воришка понял, что розы ему не нужны, и подарил их случайной прохожей.

В отношении «романтика» возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему может грозить до четырёх лет лишения свободы. До суда он находится под обязательством о явке.