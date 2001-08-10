24 Марта 2026
Во Владивостоке утонул рыбак, вышедший на лед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке, в районе станции Весенняя, произошла трагедия - утонул рыбак. Несмотря на то что на улице температура +12°C, люди продолжают выходить на лед, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал "Svodka25".

Очевидцы нашли тело погибшего мужчины, которому было около 60-65 лет. Он был одет в черную куртку, камуфляжные штаны и коричневый свитер.

К сожалению, несмотря на теплую погоду, многие рыбаки все еще выходят на лед Амурского залива, и сегодня это привело к печальным последствиям.

