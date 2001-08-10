Пьяный водитель на Сахалине напал на инспекторов, составляющий протокол

В Холмске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который не только оказал сопротивление сотрудникам ДПС, но и применил к ним физическую силу. Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, мужчину обвиняют по статье об угрозе применения насилия и самом насилии в отношении представителя власти.

Происшествие случилось днём 9 марта 2026 года на улице Советской в Холмске. Инспекторы ДПС находились на службе и составляли административный протокол на мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель не согласился с действиями полицейских и начал сопротивляться. В ходе конфликта он несколько раз высказывал угрозы применить насилие к инспекторам, а затем нанёс не менее двух ударов ногами по ногам сотрудников. После этого, уже находясь в наручниках, мужчина продолжил сопротивление и ударил руками по руке одного из полицейских.

В итоге злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательства по уголовному делу.