Предприятие на Шикотане наказали за использование воды из ручья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Природоохранная прокуратура пресекла незаконный забор воды на Шикотане. Муниципальное предприятие с 2024 года самовольно использовало ресурсы ручья Безымянного в селе Малокурильское, не имея на это законных оснований.
Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что МУП «Шикотанское жилищное управление» с прошлого года без заключённого договора водопользования забрало из ручья более 122 тысяч кубометров воды.
После представления надзорного ведомства виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на руководителя унитарного предприятия составили административный протокол по статье 7.6 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наказание за использование водного объекта без документов, дающих право на это. В итоге нарушителя оштрафовали.
Сейчас предприятие устранило нарушения. С министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области заключили договор водопользования. Документ обязывает организацию проводить необходимые водохозяйственные мероприятия и отчитываться перед ведомством об их выполнении, чтобы сохранить водный объект в надлежащем состоянии.
