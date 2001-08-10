Камеры на Сахалине зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные профилактические мероприятия. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, аварий с пострадавшими за это время не случилось, однако нарушителей правил дорожного движения оказалось немало.
Всего за день инспекторы пресекли 270 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделили нетрезвым водителям - десятерых автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения, задержали и отстранили от управления. Помимо этого, в поле зрения полицейских попали 18 человек, которые либо вообще не имели водительских прав, либо были лишены их по решению суда.
Среди привлечённых к ответственности оказался один водитель, выехавший на встречную полосу. Двое управляли незарегистрированными автомобилями. Нарушителей правил перевозки детей насчитали четверых.
Больше всего замечаний оказалось связано с техническим состоянием машин и тонировкой. За затемнённые стёкла, не соответствующие нормативам, наказали 75 водителей. Ещё 27 человек привлекли за управление транспортом с техническими неисправностями.
Отдельного внимания заслуживают водители, которые вовремя не заплатили штрафы. В отношении 30 таких нарушителей составили административные материалы. Также 13 автомобилей задержали и отправили на специализированную стоянку.
Помимо работы инспекторов на дорогах, ситуацию с безопасностью отслеживали стационарные камеры фото- и видеофиксации. В общей сложности комплексы зафиксировали 2107 нарушений правил дорожного движения.
