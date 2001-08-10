Камеры на Сахалине зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД за сутки

За минувшие сутки на дорогах Сахалина сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные профилактические мероприятия. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, аварий с пострадавшими за это время не случилось, однако нарушителей правил дорожного движения оказалось немало.

Всего за день инспекторы пресекли 270 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделили нетрезвым водителям - десятерых автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения, задержали и отстранили от управления. Помимо этого, в поле зрения полицейских попали 18 человек, которые либо вообще не имели водительских прав, либо были лишены их по решению суда.

Среди привлечённых к ответственности оказался один водитель, выехавший на встречную полосу. Двое управляли незарегистрированными автомобилями. Нарушителей правил перевозки детей насчитали четверых.

Больше всего замечаний оказалось связано с техническим состоянием машин и тонировкой. За затемнённые стёкла, не соответствующие нормативам, наказали 75 водителей. Ещё 27 человек привлекли за управление транспортом с техническими неисправностями.

Отдельного внимания заслуживают водители, которые вовремя не заплатили штрафы. В отношении 30 таких нарушителей составили административные материалы. Также 13 автомобилей задержали и отправили на специализированную стоянку.

Помимо работы инспекторов на дорогах, ситуацию с безопасностью отслеживали стационарные камеры фото- и видеофиксации. В общей сложности комплексы зафиксировали 2107 нарушений правил дорожного движения.