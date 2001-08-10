В Долинске полицейские нашли похитителя дорогого коньяка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина. Подозреваемым оказался 35-летний житель Южно-Сахалинска, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась представительница торговой точки. Она сообщила, что с витрины пропала бутылка коньяка стоимостью 5600 рублей.

Полицейские выяснили, что подозреваемый находился в торговом зале и дождался момента, когда продавцы отвлеклись на других покупателей. Мужчина взял бутылку с полки, спрятал во внутренний карман куртки и быстро ушел. Похищенным алкоголем он распорядился по своему усмотрению.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. На время дознания ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.