Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2026
Сейчас 05:10
81,88|94,73
Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь
16:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинске полицейские нашли похитителя дорогого коньяка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина. Подозреваемым оказался 35-летний житель Южно-Сахалинска, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась представительница торговой точки. Она сообщила, что с витрины пропала бутылка коньяка стоимостью 5600 рублей.

Полицейские выяснили, что подозреваемый находился в торговом зале и дождался момента, когда продавцы отвлеклись на других покупателей. Мужчина взял бутылку с полки, спрятал во внутренний карман куртки и быстро ушел. Похищенным алкоголем он распорядился по своему усмотрению.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. На время дознания ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?