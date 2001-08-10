81,88|94,73
14:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские таможенники не пустили 8 кг мяса из Кореи

Сахалинские таможенники не пустили 8 кг мяса из Кореи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Южно-Сахалинска таможенники пресекли попытку ввезти крупную партию мяса без необходимых документов. Пассажир, прибывший транзитом через Китай из Южной Кореи, не задекларировал товар.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской таможне, при досмотре с помощью рентген-аппарата в багаже мужчины обнаружили картонную коробку. Внутри оказалось около восьми килограммов сырой говядины корейского производства. Стоимость продукции составила примерно 17 тысяч рублей. Пассажир пояснил, что купил мясо в Южной Корее, но о правилах ввоза таких товаров не знал.

Мясная продукция входит в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Ввозить ее разрешено только при наличии специального сертификата. Документов у мужчины не оказалось. Он признал свою вину.

В отношении нарушителя возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз. По итогам рассмотрения ему назначили штрафы в минимальном размере. Таможня напоминает пассажирам международных рейсов: перед поездкой стоит ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования.

