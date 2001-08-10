В Южно-Сахалинске водитель, пролетев на красный свет, протаранил КамАЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Авария случилась ранним утром 20 марта на перекрестке Холмского шоссе и переулка Алых роз.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 39-летний водитель за рулем Toyota Prius двигался в северном направлении. На перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Камазом.

В момент аварии водитель иномарки не был пристегнут ремнем безопасности. В результате столкновения он сам и его 48-летняя пассажирка получили травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося, устанавливая все обстоятельства.