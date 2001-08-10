Более 550 нарушений ПДД пресекли сахалинские автоинспекторы за выходные дни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы за прошедшие дни. За это время на дорогах Сахалина случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, всего инспекторы выявили 562 нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделили водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Таких задержали и отстранили от управления 27 человек. Еще 46 водителей либо вообще не имели прав, либо были лишены их по решению суда.
Среди других нарушений - выезд на встречную полосу, за это привлекли 10 водителей. Двое управляли незарегистрированными автомобилями, а еще один - машиной без номеров. Инспекторы также составили протоколы на 98 водителей за тонировку стекол, на 41 — за технические неисправности транспорта.
Шестерых наказали за нарушение требований знаков и правил стоянки. Один водитель не пропустил пешехода. Самих пешеходов, переходивших дорогу с нарушениями, оказалось трое. Кроме того, семерых водителей привлекли за неправильную перевозку детей.
Отдельно инспекторы проверили тех, кто вовремя не платит штрафы. На таких составили 34 административных материала. В итоге 22 автомобиля задержали и отправили на специализированную стоянку.
