Более 550 нарушений ПДД пресекли сахалинские автоинспекторы за выходные дни

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы за прошедшие дни. За это время на дорогах Сахалина случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, всего инспекторы выявили 562 нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделили водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Таких задержали и отстранили от управления 27 человек. Еще 46 водителей либо вообще не имели прав, либо были лишены их по решению суда.

Среди других нарушений - выезд на встречную полосу, за это привлекли 10 водителей. Двое управляли незарегистрированными автомобилями, а еще один - машиной без номеров. Инспекторы также составили протоколы на 98 водителей за тонировку стекол, на 41 — за технические неисправности транспорта.

Шестерых наказали за нарушение требований знаков и правил стоянки. Один водитель не пропустил пешехода. Самих пешеходов, переходивших дорогу с нарушениями, оказалось трое. Кроме того, семерых водителей привлекли за неправильную перевозку детей.

Отдельно инспекторы проверили тех, кто вовремя не платит штрафы. На таких составили 34 административных материала. В итоге 22 автомобиля задержали и отправили на специализированную стоянку.