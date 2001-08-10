Чиновник в Ногликах поплатился за просрочку в реестре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Ногликского района проверила, как соблюдается законодательство в сфере контроля и надзора. Выяснилось, что информация о проведенных проверках оказалась не в полном объеме открыта для доступа.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, нарушения допустил сотрудник территориального отдела Роспотребнадзора, который работает в Александровске-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах. Он несвоевременно загрузил сведения и документы в Единый реестр контрольных и надзорных мероприятий.

За это нарушение прокурор возбудил административное дело. Статья предусматривает ответственность за несоблюдение требований законодательства, а именно - за нарушение сроков внесения информации о контрольных мероприятиях.

После вмешательства надзорного ведомства все нарушения устранили. Однако должностное лицо все же привлекли к ответственности - соответствующее постановление вынес мировой судья.