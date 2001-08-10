Пожар в частном доме на Сахалине унес жизни двух человек

В Долинском районе Сахалинской области при пожаре погибли два человека. Трагедия произошла утром 20 марта в селе Сокол на улице Речной.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области, сообщение о возгорании поступило в 7:25. Через семь минут пожарные уже были на месте. К их приезду наблюдалось сильное задымление одноэтажного жилого дома на двух хозяев. Выяснилось, что пожар начался на кухне.

В 7:42 возгорание локализовали, а в 8:13 полностью ликвидировали на площади четырех квадратных метров. На месте происшествия работали шесть специалистов и одна единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара.