За неделю у сахалинцев изъяли 17 единиц оружия

В Сахалинской области сотрудники Росгвардии продолжают проверять владельцев оружия. За минувшую неделю они провели рейды в 129 местах хранения и использования огнестрельного оружия.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области, по итогам проверок составили 10 административных протоколов. У нарушителей изъяли 10 единиц оружия, а 4 разрешения на хранение и ношение аннулировали. Чаще всего владельцы нарушают сроки продления документов.

В Южно-Сахалинске причиной изъятия стало непрохождение обязательной проверки знаний правил безопасного обращения с оружием. У владельцев забрали 4 пистолета огнестрельного оружия ограниченного поражения, 37 патронов к ним и одно гладкоствольное ружье. В Тымовском и Поронайске росгвардейцы изъяли 7 охотничьих ружей. Там владельцы вовремя не прошли медицинское освидетельствование.

Всего за неделю на временное хранение отправили 17 единиц огнестрельного оружия и 64 патрона. Кроме того, в ведомство поступило 266 заявлений от граждан и организаций, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Рассмотрели 216 обращений.

В Росгвардии напомнили, что вовремя проходить медосмотр и подтверждать навыки безопасного обращения с оружием необходимо не только по закону, но и ради безопасности окружающих. Продлевать разрешения нужно начинать минимум за месяц до окончания срока действия документа.