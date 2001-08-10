Жители одного из домов в Ногликах дождались замены водонагревателя после визита к прокурору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Ногликского района пожаловался на проблемы с горячей водой лично прокурору Сахалинской области. После этого надзорное ведомство проверило управляющую компанию и добилось замены старого оборудования.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка показала, что бойлер в доме № 29 по улице Советской не меняли с момента ввода здания в эксплуатацию в 1985 году. Оборудование устарело и работало с перебоями. Из-за этого жильцам приходилось покупать и устанавливать электрические водонагреватели, чтобы обеспечить себя горячей водой.
Прокурор района внес представление управляющей компании, которая не справлялась с обязанностью предоставлять качественную коммунальную услугу. После этого нарушения устранили – старый бойлер заменили на новый. В настоящее время жильцы дома обеспечены горячей водой в полном объеме.
09:00 Сегодня На форуме "Есть результат!" в Ростове продолжился сбор предложений в новую "Народную программу" ЕР
09:32 Сегодня В современном хирургическом центре Южно-Сахалинска провели первые операции
09:37 Сегодня Дорогу в Ново-Александровске перекроют из-за ремонта теплосетей
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
16:57 13 Марта Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
- 16:08 Вчера Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Вчера Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
