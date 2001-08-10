Жители одного из домов в Ногликах дождались замены водонагревателя после визита к прокурору

Житель Ногликского района пожаловался на проблемы с горячей водой лично прокурору Сахалинской области. После этого надзорное ведомство проверило управляющую компанию и добилось замены старого оборудования.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка показала, что бойлер в доме № 29 по улице Советской не меняли с момента ввода здания в эксплуатацию в 1985 году. Оборудование устарело и работало с перебоями. Из-за этого жильцам приходилось покупать и устанавливать электрические водонагреватели, чтобы обеспечить себя горячей водой.

Прокурор района внес представление управляющей компании, которая не справлялась с обязанностью предоставлять качественную коммунальную услугу. После этого нарушения устранили – старый бойлер заменили на новый. В настоящее время жильцы дома обеспечены горячей водой в полном объеме.