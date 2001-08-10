Двое сахалинцев перевели мошенникам более 370 тысяч рублей

Жители Сахалинской области за несколько дней потеряли крупные суммы денег, поверив телефонным мошенникам. Жертвами обмана стали 18-летняя девушка из областного центра и 73-летний пенсионер из села Восток.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, первой пострадала жительница Южно-Сахалинска. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Под предлогом подтверждения номера для недопущения блокировки злоумышленник убедил девушку продиктовать свой ИНН. Затем, используя методы психологического давления, мошенник уговорил ее перевести личные накопления на «безопасный счет». Действуя по инструкции, потерпевшая установила на телефон приложение, имитирующее сервис Центрального Банка, и через банкомат перевела аферистам 128 600 рублей. Девушка знала о подобных схемах обмана из средств массовой информации, но в тот момент не распознала мошенников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

В Поронайском районе полицейские устанавливают обстоятельства хищения средств у 73-летнего жителя села Восток. С 12 по 17 марта пенсионеру звонили неизвестные, обещавшие выплату дивидендов от банка. В ходе разговоров мошенники получили доступ к личному кабинету мужчины в банковском приложении. Воспользовавшись этим, они похитили с карты 248 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.