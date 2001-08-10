Двое сахалинцев перевели мошенникам более 370 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области за несколько дней потеряли крупные суммы денег, поверив телефонным мошенникам. Жертвами обмана стали 18-летняя девушка из областного центра и 73-летний пенсионер из села Восток.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, первой пострадала жительница Южно-Сахалинска. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Под предлогом подтверждения номера для недопущения блокировки злоумышленник убедил девушку продиктовать свой ИНН. Затем, используя методы психологического давления, мошенник уговорил ее перевести личные накопления на «безопасный счет». Действуя по инструкции, потерпевшая установила на телефон приложение, имитирующее сервис Центрального Банка, и через банкомат перевела аферистам 128 600 рублей. Девушка знала о подобных схемах обмана из средств массовой информации, но в тот момент не распознала мошенников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
В Поронайском районе полицейские устанавливают обстоятельства хищения средств у 73-летнего жителя села Восток. С 12 по 17 марта пенсионеру звонили неизвестные, обещавшие выплату дивидендов от банка. В ходе разговоров мошенники получили доступ к личному кабинету мужчины в банковском приложении. Воспользовавшись этим, они похитили с карты 248 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Двух волков застрелили на Сахалине
10:35 Сегодня Более четырехсот нарушений ПДД выявили на Сахалине за три дня
10:30 Сегодня Житель Северо-Курильска получил срок за побег от полиции
09:37 Сегодня У экс-мэра Владивостока и его семьи конфискуют имущество
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:08 Сегодня Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Сегодня Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?