Житель Южно-Сахалинска украл доски со стройплощадки для ремонта своего дома

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска установили подозреваемого в краже стройматериалов. Мужчина решил достроить собственное жилье за счет материалов, похищенных с чужой стройплощадки.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть обратился 43-летний житель Хабаровска, который ведет строительные работы в областном центре. Заявитель сообщил, что с его объекта пропали доски. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что фигурант сейчас строит дом на своем участке и столкнулся с нехваткой пиломатериалов. Зная адрес, где ведутся активные работы, он решил совершить хищение.

Ночью злоумышленник приехал на стройплощадку на личном автомобиле. Доски лежали в свободном доступе без охраны. Мужчина погрузил нужное количество материалов в машину и скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.