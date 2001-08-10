Житель Долинского района лишился машины за повторную пьяную езду

Долинский городской суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, который сел за руль в нетрезвом виде. Молодого человека признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за аналогичное нарушение.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, преступление было совершено в январе 2026 года. Подсудимый передвигался на принадлежащей ему машине, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел личность виновного и наличие смягчающих обстоятельств. В итоге молодому человеку назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

Суд также согласился с позицией государственного обвинителя и распорядился конфисковать автомобиль нарушителя в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.