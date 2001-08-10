Более четырехсот нарушений ПДД выявили на Сахалине за три дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели итоги рейдов Госавтоинспекции за минувшие три дня. С 13 по 15 марта на дорогах региона произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.
Как сообщили ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции, за этот период сотрудники ведомства пресекли 414 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделялось профилактике нетрезвого вождения. В результате рейдов задержаны и отстранены от управления 25 водителей, находившихся в состоянии опьянения.
Кроме того, полицейские выявили 55 автомобилистов, которые либо никогда не получали водительские права, либо были их лишены по решению суда. Среди других распространенных нарушений — управление автомобилями с тонированными стеклами. К ответственности за это привлекли 35 водителей.
В региональной автоинспекции рассказали также о семи водителях, выехавших на встречную полосу, и шести автовладельцах, которые управляли незарегистрированными машинами. Еще шесть человек оштрафованы за технические неисправности транспортных средств, трое — за нарушение правил перевозки детей.
Семь автомобилистов привлекли к ответственности за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки. Один пешеход оштрафован за переход дороги в неположенном месте. Также составлено 13 административных материалов на водителей, вовремя не оплативших штрафы по линии Госавтоинспекции. Всего за три дня на специализированную стоянку поместили 25 автомобилей.
