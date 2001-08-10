Житель Северо-Курильска получил срок за побег от полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северо-Курильский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в неоднократном нарушении правил административного надзора.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, инцидент произошел вечером 10 июля 2025 года. Осужденный, в отношении которого ранее был установлен административный надзор, нарушил запрет и покинул место жительства в запрещенное время. Ночью его задержали сотрудники полиции в общественном месте. При задержании мужчина попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям правоохранителей.

В суде пояснили, что это был не единичный случай. Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения по части 3 статьи 19.24 КоАП РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Однако государственный обвинитель представил доказательства, с которыми согласился суд. Действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 314.1 УК РФ - неоднократное несоблюдение административных ограничений, сопряженное с совершением правонарушения против порядка управления.

В качестве наказания суд назначил четыре месяца лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. В региональной прокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.